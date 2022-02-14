news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
14 февраля 2022  05:20

За 15 лет популярность Дня святого Валентина в России уменьшилась в четыре раза

news_top_970_100

Россияне с каждым годом проявляют все меньше интереса ко Дню святого Валентина. В 2022-м праздновать его будут только 12% россиян — это в 4 раза меньше, чем 15 лет назад. Таковы результаты исследования, проведенного сервисом SuperJob среди 3 тыс. представителей экономически активного населения. 

«Только 12% россиян собираются отмечать День святого Валентина, 78% проигнорируют его. Сторонников праздника больше среди россиян до 34 лет (16%) и женщин (14% против 11% среди мужчин)», — говорится в исследовании.

При этом каждый третий мужчина, состоящий в браке или отношениях, собирается подарить своей возлюбленной цветы. При этом доля таких респондентов варьируется в зависимости от возраста: среди мужчин до 34 лет — каждый второй, кто порадует вторую половину цветами, среди опрошенных старше 45 лет — каждый четвертый. 

День влюбленных в Россию пришел в 90-х прошлого века. При этом если в 2007 году праздник отмечал каждый второй россиянин, то в 2009-м — уже только 40%, в 2021-м — 13%.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное