За 15 лет популярность Дня святого Валентина в России уменьшилась в четыре раза

Россияне с каждым годом проявляют все меньше интереса ко Дню святого Валентина. В 2022-м праздновать его будут только 12% россиян — это в 4 раза меньше, чем 15 лет назад. Таковы результаты исследования, проведенного сервисом SuperJob среди 3 тыс. представителей экономически активного населения.

«Только 12% россиян собираются отмечать День святого Валентина, 78% проигнорируют его. Сторонников праздника больше среди россиян до 34 лет (16%) и женщин (14% против 11% среди мужчин)», — говорится в исследовании.

При этом каждый третий мужчина, состоящий в браке или отношениях, собирается подарить своей возлюбленной цветы. При этом доля таких респондентов варьируется в зависимости от возраста: среди мужчин до 34 лет — каждый второй, кто порадует вторую половину цветами, среди опрошенных старше 45 лет — каждый четвертый.

День влюбленных в Россию пришел в 90-х прошлого века. При этом если в 2007 году праздник отмечал каждый второй россиянин, то в 2009-м — уже только 40%, в 2021-м — 13%.