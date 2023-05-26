Песков в контексте размещения ЯО: Россия и Беларусь находятся во враждебном окружении

Россия и Беларусь продолжат наращивать взаимодействие в военной сфере, так как обе страны сейчас находятся во враждебном окружении. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, начала ли Москва перемещать на белорусскую территорию ядерное оружие, сообщает РИА Новости.

«Это всё требует от нас дальнейшего развития наших союзнических отношений, укрепления этих отношений, которые подразумевают разные области, в том числе и дальнейшее развитие наших отношений в военной сфере, что мы и делаем», — сказал пресс-секретарь Президента РФ.

Кроме того, по словам Пескова, Минск сталкивается с недружественными действиями соседних государств и агрессивными заявлениями в свой адрес. «Мы слышали официальные заявления, в которых декларируются намерения вмешиваться во внутренние дела Белоруссии», — пояснил он.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердил, что часть белорусских самолетов уже оснащена ядерным оружием.