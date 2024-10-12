Песков уверен в попытках надавить на участников саммита БРИКС в Казани

В преддварии саммита БРИКС в Казани будут совершаться попытки надавить на лидеров стран, принявших приглашение. Их попытаются отговорить от участия в мероприятии, уверен официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это однозначно будет, потому что постоянно на все страны оказывается давление, с тем чтобы помешать развитию отношений с нашей страной», — заметил он в интервью известиям.

По словам Пескова, предлагаемая Россией модель в интересах всех народов и кардинально отличается от той, что продвигают страны коллективного Запада. Поэтому многие государства заинтересованы в ней.

«Это именно модель отношений, основанная на равноправии, на готовности учитывать взаимные интересы и озабоченности друг друга», — объяснил представитель Кремля.

В заключение он отметил масштаб предстоящего саммита в Казани.

Напомним, международное событие состоится 22-24 октября 2024 года. Как ранее отметил помощник Президента России Юрий Ушаков, участие в саммите подтвердили 24 лидера стран.