Песков уверен, что Путин и Лукашенко посетят Крым в подходящее время

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко посетят Крым, когда согласуют подходящее время для совместной поездки. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова сообщило радио Sputnik.

Представитель Кремля отметил, что с учетом непростой ситуации с климатом в Крыму сейчас неудачное время для подобной поездки.

«Очевидно, что сейчас в Крыму не самое лучшее время для таких поездок. Погода из ряда вон, да и различные климатические аномалии дают о себе знать. Но у меня нет сомнений, что в подходящий момент два президента договорятся и приедут в Крым», — сказал Песков.

Ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву заявил, что его поездка в Крым будет означать, что республика признала полуостров частью России.

Он также подчеркнул, что ожидает приглашения от российской стороны.

Ранее Песков заявлял, что во время личной встречи лидеров государств в Москве тема признания Крыма Беларусью как российской территории не поднималась.