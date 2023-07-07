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Песков назвал причину снижения курса рубля
Ослабление курса рубля не несет угроз для макроэкономической стабильности России. Понижение связано с текущей конъюнктурой, уверен официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он напомнил, что Президент России Владимир Путин на встрече с Премьер-министром Михаилом Мишустиным оценил показатели российской экономики очень высоко.
«Все остальное — это дело текущей конъюнктуры», — приводит слова Пескова телеканал RT.
Представитель Кремля также сообщил, что Путин не планирует никаких совещаний, связанных с изменчивостью курса национальной валюты.
Напомним, накануне Песков заявил, что рост иностранных валют по отношению к рублю связан со спекуляциями на бирже.
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