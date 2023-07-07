Песков назвал причину снижения курса рубля

Ослабление курса рубля не несет угроз для макроэкономической стабильности России. Понижение связано с текущей конъюнктурой, уверен официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Президент России Владимир Путин на встрече с Премьер-министром Михаилом Мишустиным оценил показатели российской экономики очень высоко.

«Все остальное — это дело текущей конъюнктуры», — приводит слова Пескова телеканал RT.

Представитель Кремля также сообщил, что Путин не планирует никаких совещаний, связанных с изменчивостью курса национальной валюты.

Напомним, накануне Песков заявил, что рост иностранных валют по отношению к рублю связан со спекуляциями на бирже.