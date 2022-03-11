Песков: Усиление российских рубежей на Западе не связано с закрытием границы

Укрепление западных рубежей России никак не связано с закрытием границы, заявил РИА Новости пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, на фоне специальной военной операции на территории Украины НАТО и отдельные западные страны пытаются наращивать силовой потенциал вблизи российских границ, и это требует от РФ определенных действий.

«Это не связано с закрытием границы. Это связано с тем, что сейчас на фоне специальной военной операции на Украине НАТО и западные страны отдельные используют это для того, чтобы вблизи наших границ наращивать силовой потенциал. Это требует от нас действий», – сказал Песков в ответ на вопрос о возможном закрытии западной границы.

Ранее Президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом пообещал рассмотреть возможность дополнительного усиления границ на Западе.