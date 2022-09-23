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Ру Тат
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Политика
23 сентября 2022  16:20

Песков: Удары по Донбассу и другим территориям будут рассматриваться как атаки на Россию

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При положительных референдумах на ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области распространится действие Конституции РФ. Попытки Украины вернуть их будут рассматриваться как атаки на российские земли, подчеркнул пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«Тут [в Конституции] все предельно четко изложено на этот счет», — цитирует ТАСС официального представителя Кремля.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что при положительных референдумах работа по включению новых субъектов в состав РФ пройдет максимально быстро.

Напомним, что ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области призвали свое руководство к немедленному проведению референдумов. Мероприятия в них одновременно стартовали сегодня, 23 сентября.

#Дмитрий Песков
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