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Песков: У России достаточно сил и средств для защиты Курска и Белгорода
Россия обладает достаточными силами и средствами, чтобы выдавить ВСУ из Курской области и защитить Белгород. Об этом со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.
«Да», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, подчеркнул, что освобождение российских территорий является священным долгом Вооруженных сил страны.
Утром 6 августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, докладывал начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. В российском регионе в настоящее время действуют режимы чрезвычайной ситуации федерального характера и контртеррористической операции (КТО).
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