Песков: У Европы есть «лишний ген», мешающий конструктивному сотрудничеству с Россией

У стран Евросоюза есть какой-то «лишний ген», который не дает им взаимовыгодно сотрудничать с Россией, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«Ну, вы знаете, у европейцев есть какой-то ген, который все-таки мешает им освободиться от этой шелухи, и пребывать с нами в состоянии взаимовыгодного сосуществования», - высказался он в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

По словам Пескова, сотрудничать можно научиться и «с этой лишней хромосомой».

«Но, с другой стороны, можно научиться и с этой лишней хромосомой. Она то ли лишняя, то ли выпадающая, я не знаю. Но можно и в этих условиях тоже все равно друг к другу привыкнуть», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства прокомментировал введение персональных санкций против Путина, назвав их «переходом за грани разумного», о чем сообщал «Татар-информ».