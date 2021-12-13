Песков: Точная дата ближайшей встречи Путина и Лукашенко будет объявлена позже

Президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о новой встрече, которая состоится до конца 2021 года, заявил секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что точная дата будет объявлена позже.

«Договорились, да, мы своевременно анонсируем эту дату... До Нового года, да, до конца года», — сказал Песков.

Ранее помощник Президента России по международным делам Юрий Ушаков подтвердил планирующуюся встречу российского и белорусского президентов, о чем сообщал «Татар-информ».