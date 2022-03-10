Песков: Такой экономической войны против России еще не было

Развернутая против России экономическая война беспрецедентна. Такие масштабы наблюдаются впервые, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что из-за беспрецедентности ситуации пока сложно давать прогнозы относительно уровня цен. Однако в первую очередь сейчас необходимо принять все меры, чтобы снизить последствия и риски.

«То есть такой экономической войны, которая началась против нашей страны, не было. Поэтому что-то прогнозировать очень сложно. Сейчас надо не прогнозировать, а действовать, действовать с тем, чтобы минимизировать последствия негативные и риски дальнейшие», — цитирует официального представителя Кремля РИА Новости.

Ранее Росстат сообщил, что в период с 26 февраля по 4 марта цены в России в среднем выросли на 2,2%. При этом наибольший скачок показала стоимость отечественных легковых автомобилей, которые подорожали сразу на 17,09%.

21 февраля Президент России Владимир Путин признал независимость Луганской и Донецкой народных республик. В ответ на их просьбы о защите от украинской агрессии 24 февраля была запущена специальная военная операция, целью которой стала защита мирных жителей от геноцида со стороны киевского режима. Страны Запада и США осудили действия России и ужесточили санкции против нее. Так, Евросоюз подчеркнул, что ввел против страны самый крупный пакет санкций в истории.