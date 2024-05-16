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Песков связал проблемы в отношениях Китая и России с давлением США
Соединенные Штаты пытаются оказать давление на Китай, чтобы помешать дальнейшему развитию его отношений с Россией. С этим, в частности, связаны и некоторые проблемы в двусторонних отношениях Пекина и Москвы, заявил «Известиям» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Есть и попытки Соединенных Штатов, других стран опять же достаточно нагло пытаться давить на Китай, с тем чтобы ограничить Китай в сотрудничестве по маневру с нами», — заметил пресс-секретарь Президента России.
Тем не менее, уверен он, КНР достаточно сильна, чтобы противодействовать этому давлению.
Напомним, что с государственным визитом в Китае находится Президент России Владимир Путин. Сегодня состоялись его переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином.
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