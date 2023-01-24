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Политика
24 января 2023  13:05

Песков связал изменения в подаче чиновниками деклараций со спецификой СВО

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Публикация чиновниками сведений о доходах и имуществе может быть изменена с учетом специфики специальной военной операции, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что высокопоставленные лица все равно продолжат сдавать отчеты в антикоррупционные органы, сообщает ТАСС.

«Главным, наверное, является то, что подача деклараций будет продолжаться для всех, в том числе и для чиновников», – сказал Песков в ответ на вопрос о том последуют ли примеру парламентариев чиновники и госдеятели, в том числе глава государства Владимир Путин. Пресс-секретарь посоветовал перед обсуждением этой инициативы дождаться принятия соответствующего закона. 

Ранее думский комитет по госстроительству и законодательству поддержал ко второму чтению поправку о том, что информация о доходах, расходах и имуществе депутатов Госдумы и сенаторов будет публиковаться в сети без персональных данных.

 

 

 

 

#Дмитрий Песков #политика
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