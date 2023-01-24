Песков связал изменения в подаче чиновниками деклараций со спецификой СВО

«Главным, наверное, является то, что подача деклараций будет продолжаться для всех, в том числе и для чиновников», – сказал Песков в ответ на вопрос о том последуют ли примеру парламентариев чиновники и госдеятели, в том числе глава государства Владимир Путин. Пресс-секретарь посоветовал перед обсуждением этой инициативы дождаться принятия соответствующего закона.