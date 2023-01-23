В Госдуме одобрили идею публиковать сведения о доходах депутатов без личных данных

В интернете сведения о доходах, расходах и личном имуществе депутатов Госдумы и членов Совфеда будет публиковаться без персональных данных. Соответствующую поправку к законопроекту об упрощении декларирования доходов высокопоставленных лиц перед вторым чтением поддержал думский комитет по госстроительству и законодательству, сообщает ТАСС.

Глава комитета Павел Крашенинников пояснил, что многие региональные и муниципальные депутаты сталкиваются с трудностями при сборе необходимых документов при обязательном ежегодном декларировании сведений о доходах, расходах и имуществе.

«Из-за этого сильные кандидаты, например бизнесмены, знающие о проблемах в своей отрасли на земле и способные принести пользу в их решении на депутатском посту, предпочитают не идти в законодательные органы», – добавил он.

Существующий документ позволяет депутатам, которые осуществляют свои полномочия на непостоянной основе, подавать декларации после избрания или в тех случаях, если в течение отчетного года ими были совершены крупные сделки, превышающие общий доход депутата и его супруги (супруга) за три последних года.

«Если депутат не представил декларацию, он сообщает в порядке, установленном законом субъекта РФ, о том, что такие сделки им не совершались. Достоверность такой информации также может быть проверена», – уточнил Крашенинников.