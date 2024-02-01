Песков: США попытаются переложить финансовое бремя поддержки Киева на Евросоюз

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Вашингтон попытается переложить финансовое бремя поддержки Киева на Евросоюз. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя саммит ЕС, участники которого должны были рассмотреть вопрос о возможном выделении финансовой помощи Украине, сообщает ТАСС.

«Здесь сейчас очевидно, что будет процесс попытки переложить финансовое бремя вот этой поддержки киевского режима Вашингтоном на плечи европейских налогоплательщиков», — сказал представитель Кремля.

Сегодня лидеры стран сообщества должны были обсудить на саммите возможность пересмотра бюджета Евросоюза до 2027 года и поддержку сообществом Украины. Во время встречи в декабре 2023 года Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал поправки к бюджету сообщества, предусматривавшие выделение Киеву 50 млрд евро, и предложил вместо этого предоставлять финансовую помощь Украине на ежегодной основе при строгом контроле за расходованием средств.

Глава Евросовета Шарль Мишель в соцсети X сегодня написал, что лидеры государств — членов Евросоюза договорились выделить 50 млрд евро в качестве макрофинансовой помощи Украине.