ЕС согласовал пакет макрофинансовой помощи Украине в 50 млрд евро

Лидеры государств — членов Евросоюза договорились выделить 50 млрд евро в качестве макрофинансовой помощи Украине. Решение было принято на саммите в Брюсселе, говорится в заявлении главы Евросовета Шарля Мишеля в соцсети X.

В сообщении говорится, что пакет был согласован всеми 27 лидерами государств — членов объединения. «Это обеспечит устойчивое, долгосрочное и предсказуемое финансирование для Украины. ЕС сохраняет лидерство и ответственность в поддержке Украины», — подчеркнуто в тексте.

Согласовать дополнительную помощь для Украины удалось не сразу — против выделения средств выступала Венгрия.