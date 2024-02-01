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ЕС согласовал пакет макрофинансовой помощи Украине в 50 млрд евро
Лидеры государств — членов Евросоюза договорились выделить 50 млрд евро в качестве макрофинансовой помощи Украине. Решение было принято на саммите в Брюсселе, говорится в заявлении главы Евросовета Шарля Мишеля в соцсети X.
В сообщении говорится, что пакет был согласован всеми 27 лидерами государств — членов объединения. «Это обеспечит устойчивое, долгосрочное и предсказуемое финансирование для Украины. ЕС сохраняет лидерство и ответственность в поддержке Украины», — подчеркнуто в тексте.
Согласовать дополнительную помощь для Украины удалось не сразу — против выделения средств выступала Венгрия.
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