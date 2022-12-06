Песков ответил на вопрос о рекомендациях для регионов по празднованию Нового года

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не видел каких-либо единых рекомендаций от Администрации Президента о том, как регионам России следует праздновать Новый год.

«Есть какая-то превалирующая точка зрения, которая наверняка тем, кто интересуется доводится со стороны подразделений Администрации, что является нормальным. Но мне неизвестно, чтоб это были какие-то стандартные циркуляры, я таких не видел», – сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос (цитата по РИА Новости).

Ранее сообщалось, что регионам порекомендовали проявить «сдержанность» в расходах на празднование Нового года, а также поддержать патриотически настроенных музыкантов и сделать акцент на героизм защитников Отечества при организации детских елок.