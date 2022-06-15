Владимир Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с Председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да. Поговорили», — заявил представитель Кремля, добавив, что подробности беседы раскроют позднее.

Также Центральное телевидение Китая сообщило, что Си Цзиньпин положительно оценивает контакты Москвы и Пекина и отмечает динамичное развитие торговых оборотов между двумя странами.

«С начала этого года, несмотря на глобальные перемены и нестабильность в мире, китайско-российские отношения сохраняют хорошую динамику развития», — подчеркнул он.

По мнению Председателя КНР, во многом этому способствует транспортное сообщение по новому мосту Благовещенск — Хэйхэ. Грузовое движение по первому автомосту между Россией и Китаем, построенному через реку Амур, было открыто 10 июня.