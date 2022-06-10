Открылось движение по первому автомобильному мосту между Россией и Китаем

В пятницу было открыто грузовое движение по первому автомосту между Россией и Китаем, построенному через реку Амур между Благовещенском и Хэйхэ. Об этом сообщает ТАСС.

«В сегодняшнем разобщенном мире мост Благовещенск — Хэйхэ между Россией и Китаем имеет особое, символическое значение. Он станет еще одной нитью дружбы, которая связывает народы России и Китая», — сказал на церемонии открытия движения вице-премьер — полпред Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Он отметил, что возведение строения началось в 2016 году, тысячи людей участвовали в строительных работах, работали круглосуточно как с китайской, так и с российской стороны.

По трансграничному мосту через пункт пропуска «Кани-Курган — Хэйхэ» в пятницу поехали первые грузовые автомобили — в Китай отправились восемь российских тягачей автопарка «Газпром гелий сервис», в РФ также въехали грузовики, которые везли автошины и комплектующие для электрооборудования.

Длина моста составляет 1 080 метров, каждая сторона возвела по половине — 540 метров строения. Общая протяженность мостового перехода — 20 км (6 км дороги в Китае и 13 км подъездных путей в России).

Это второй трансграничный мост на Дальнем Востоке. Строительство первого, который является железнодорожным и соединяет Нижнеленинское и Тунцзян (КНР), было завершено 27 апреля 2022 года.