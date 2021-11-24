Песков сообщил, что Кремль одобряет идею врачей показать антиваксерам «красную зону»

В Кремле положительно оценили инициативу российских врачей о том, чтобы пригласить антипрививочников в «красную зону», где находятся пациенты с коронавирусом. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова.

24 ноября главврачи крупных ковид-госпиталей написали коллективное открытое письмо, в котором обратились к антиваксерам. Медики пригласили их лично посетить «красные зоны», реанимации и морги, чтобы они поменяли свое мнение о вакцинации.

В частности, врачи обратились к лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе, каждый из которых в медиапространстве комментировал обязательную вакцинацию в негативном ключе.

Пресс-секретарь главы государства обратил внимание на то, что антипрививочников в России не так уж и много, но в каждой стране существует определенный круг лиц, который покупает поддельные сертификаты о вакцинации и подвергает других людей опасности.

«Вот именно к таким людям и обращен призыв наших героев-врачей, тех врачей, которые уже два года борются с ковидом, спасают наши жизни», — сказал Песков.

Он выразил надежду на то, что «непререкаемый авторитет» авторов письма, которые не раз доказали свою компетентность в данном вопросе на практике, поможет переубедить хотя бы какую-то часть противников вакцинации.