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Песков: Шойгу будет курировать Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству
Сергей Шойгу на посту секретаря Совбеза РФ будет курировать работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, но не станет ее непосредственным руководителем. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Речи о том, что он будет непосредственным руководителем этой службы, не идет», — разъяснил представитель Кремля.
Он напомнил, что Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству руководит Дмитрий Шугаев. ФСВТС, согласно подписанному Президентом РФ Владимиром Путиным указу, была выведена из подчинения Минобороны в прямое подчинение главы государства.
Напомним, бывший министр обороны России Сергей Шойгу назначен секретарем Совета безопасности вместо Николая Патрушева.
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