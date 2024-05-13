Песков: Шойгу будет курировать Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству

Сергей Шойгу на посту секретаря Совбеза РФ будет курировать работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, но не станет ее непосредственным руководителем. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Речи о том, что он будет непосредственным руководителем этой службы, не идет», — разъяснил представитель Кремля.

Он напомнил, что Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству руководит Дмитрий Шугаев. ФСВТС, согласно подписанному Президентом РФ Владимиром Путиным указу, была выведена из подчинения Минобороны в прямое подчинение главы государства.

Напомним, бывший министр обороны России Сергей Шойгу назначен секретарем Совета безопасности вместо Николая Патрушева.