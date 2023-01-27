Песков согласился с Трампом в том, что США могут быстро прекратить конфликт на Украине
Вашингтон способен быстро урегулировать украинский конфликт, дав команду Киеву, однако не хочет пользоваться такой возможностью. Об этом сказал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, комментируя утверждение экс-лидера США Дональда Трампа о том, что он мог бы за сутки добиться мирного решения украинского вопроса. Об этом сообщает ТАСС.
«Наверное, теоретически господин Трамп недалек от правды: Президент США действительно, захоти он положить конец этому конфликту, может сделать это очень быстро, использовав свою возможность фактически давать указания киевскому режиму», – отметил представитель Кремля.
По мнению Пескова, достаточно соответствующего указания из Вашингтона киевскому режиму, и все это можно завершить.
«Конечно, не за день, не за два. Но ключ от киевского режима во многом в руках у Вашингтона», – сказал он.
Ранее Трамп, комментируя действия администрации нынешнего американского президента Джо Байдена в отношении Украины, заявил, что следует завершить конфликт заключением сделки, а не отправлять помощь Киеву на миллионы долларов.