Вашингтон способен быстро урегулировать украинский конфликт, дав команду Киеву, однако не хочет пользоваться такой возможностью. Об этом сказал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, комментируя утверждение экс-лидера США Дональда Трампа о том, что он мог бы за сутки добиться мирного решения украинского вопроса. Об этом сообщает ТАСС.

«Наверное, теоретически господин Трамп недалек от правды: Президент США действительно, захоти он положить конец этому конфликту, может сделать это очень быстро, использовав свою возможность фактически давать указания киевскому режиму», – отметил представитель Кремля.

По мнению Пескова, достаточно соответствующего указания из Вашингтона киевскому режиму, и все это можно завершить.

«Конечно, не за день, не за два. Но ключ от киевского режима во многом в руках у Вашингтона», – сказал он.

Ранее Трамп, комментируя действия администрации нынешнего американского президента Джо Байдена в отношении Украины, заявил, что следует завершить конфликт заключением сделки, а не отправлять помощь Киеву на миллионы долларов.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.