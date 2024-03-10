Песков: Службы работают и делают всё должное для обеспечения безопасности Путина

Журналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале опубликовал новое видео, посвященное «кухне» Президента России Владимира Путина. В ролике мелькают кадры с поездки главы государства в поселок Солнечнодольск Ставропольского края, где он встретился с работниками тепличного комплекса «Солнечный дар» за обеденным столом.

Во время беседы технолог спросила у Президента, что он предпочитает – огурцы или помидоры, на что Путин пошутил: «Смотря, что закусывать», – а затем продолжил: «А если серьезно, и то, и другое». На рекомендацию работницы попробовать выращенные в тепличном комплексе культуры, глава государства посетовал, что на столе отсутствуют томаты для пробы. После Президенту принесли нарезанные на куски помидоры и огурцы, после чего Путин дал оценку.

На столе также были представлены различные блюда – куриная лапша, борщ, пюре с котлетами, компот.

«Служба безопасности работает и делает то, что должно, для обеспечения безопасности главы государства», – отметил пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что Путину в Ставрополе показали теплицы для выращивания томатов и робота для сбора овощей.