Песков сказал, что в Кремле не видят предпосылок для возобновления работы с США

В Кремле не видят предпосылок для возобновления совместной работы с Соединенными Штатами. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА «Новости».

Напомним, ранее представителя Кремля спросили, готова ли Россия работать с кандидатами в президенты США Камилой Харрис и Дональдом Трампом.

«Пока мы не работаем с ними. Пока предпосылок для возобновления этой работы нет», - ответил пресс-секретарь российского лидера.

До этого Песков заявлял, что для расширения БРИКС есть пределы, все обсудят в Казани, где в октябре пройдет саммит стран-членов объединения.