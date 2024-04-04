Песков сказал, будет ли диалог Путина и Макрона, как ранее у Шойгу с Лекорню

На данный момент не планируется диалога между Президентом России Владимиром Путиным и лидером Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

При этом, по словам представителя Кремля, Путин всегда открыт к диалогу, и с теми, кто проявляет заинтересованность, он обсуждает развитие отношений между странами. Также Президент России готов обсудить с лидерами других стран не только мировые, но и региональные проблемы. Но сейчас каких-то планов по проведению контактов на высшем уровне нет, комментирует Песков.

Напомним, ранее состоялся телефонный разговор министров обороны России Сергея Шойгу и Франции Себастьена Лекорню. Французский министр выразил соболезнования в связи с терактом в московском «Крокусе». Он заявил, что Киев и Запад не имеют никакого отношения к стрельбе. Шойгу, в свою очередь, предупредил, что, если на Украине появятся французские солдаты, то Париж ждут проблемы. При этом оба министра выразили готовность к диалогу по поводу украинской ситуации.