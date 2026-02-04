Песков: Сергей Иванов сам изъявил желание покинуть пост

Дмитрий Песков

Фото: © «Татар-информ»

Сергей Иванов сам изъявил желание покинуть пост спецпредставителя Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, поэтому глава государства и отправил его в отставку. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Сергей Борисович сам изъявил такое желание, и поэтому был подписан указ», – пояснил пресс-секретарь Президента России.

Ранее стало известно, что Владимир Путин своим указом освободил Сергея Иванова от должности своего спецпредставителя по экологии. Экс-разведчик занимал этот пост с августа 2016 года.

До этого Иванов трудился на таких должностях, как секретарь Совета безопасности РФ, министр обороны России, первый вице-премьер РФ, вице-премьер РФ и руководитель Администрации Президента России. На данный момент он остается постоянным членом Совбеза РФ.