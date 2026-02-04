Сергей Иванов освобожден от должности спецпредставителя Президента РФ по экологии

Сергей Иванов

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин освободил Сергея Иванова от должности своего спецпредставителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

Соответствующий указ главы государства размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Сергей Иванов занимал пост спецпредставителя Президента по экологии с августа 2016 года.

До этого родившийся в 1953 году экс-разведчик трудился на таких должностях, как секретарь Совета безопасности РФ (с ноября 1999 по март 2001 года), министр обороны России (с марта 2001 по февраль 2007 года), первый вице-премьер РФ (с февраля 2007 по май 2008 года), вице-премьер РФ (с мая 2008 по декабрь 2011 года), руководитель Администрации Президента России (с декабря 2011 по август 2016 года).