Полностью отменить QR-коды возможно только после окончания пандемии, считает Песков

Ковидные ограничения и QR-коды можно отменить только после окончания пандемии, а не по достижении коллективного иммунитета к Covid-19. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Смотрите, отмена ограничений и отмена QR-кодов как таковых — полная отмена — определенно может последовать после того, как пандемия кончится», — пояснил Дмитрий Песков. Он также добавил, что сам по себе общественный иммунный порог — это не константа, и он должен поддерживаться за счет ревакцинации на максимально возможной планке.

Пандемия продолжается, и это по-прежнему серьезная угроза, которая требует серьезных мер, отметил он и подчеркнул, что возможны введения новых ограничений. Каждый регион в зависимости от эпидемиологической ситуации будет сам решать, какие меры принимать. На федеральном уровне пока новых ограничений не планируется, добавил Песков.

В Татарстане во всем общественном транспорте Татарстана — городском, пригородном и межмуниципальном — начнется проверка QR-кодов, о чем сообщало ИА «Татар-информ».