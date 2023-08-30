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Песков: Самолет Пригожина мог упасть из-за «преднамеренного злодеяния»
На сегодняшний день рассматриваются несколько версий крушения самолета основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, одна из таких версий – это «преднамеренное злодеяние».
С причинами авиакатастрофы разбирается СК, отметил Песков. «Поскольку нет выводов, я вам не могу точно это сформулировать. Но очевидно, что существуют разные версии, среди которые версия — скажем так, преднамеренное злодеяние. Давайте дождемся все-таки результатов нашего российского расследования, которое ведет Следственный комитет», – приводит его слова РБК.
Ранее стало известно, что Россия отказала Бразилии в участии в расследовании. Комментируя это сообщение, Песков подчеркнул, что расследование внутреннее, и «в данном случае речи о международном аспекте идти не может».
Напомним, накануне Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге, прощание прошло в «закрытом формате». Гибель главы «Вагнера» при крушении бизнес-джета Embraer 23 августа СК России подтвердил в минувшее воскресенье.
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