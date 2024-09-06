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Песков: Россия завершит спецоперацию тогда, когда добьется своих целей
Россия завершит спецоперацию тогда, когда добьется своих целей и обеспечит безопасность для будущих поколений. Так на соответствующий вопрос ТАСС ответил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы должны выполнить те цели, которые ставились при начале специальной военной операции, – сказал представитель Кремля. – Мы должны застраховать наши будущие поколения. Мы должны обеспечить им безопасность, предсказуемость и новую архитектуру безопасности на нашем континенте».
По его словам, каких-то определенных временных рамок Россия не ставит, однако чем быстрее это произойдет, тем лучше.
«Здесь сроки не важны», – сказал Песков, говоря о достижении целей спецоперации.
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