Песков: Россия завершит спецоперацию тогда, когда добьется своих целей

Россия завершит спецоперацию тогда, когда добьется своих целей и обеспечит безопасность для будущих поколений. Так на соответствующий вопрос ТАСС ответил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы должны выполнить те цели, которые ставились при начале специальной военной операции, – сказал представитель Кремля. – Мы должны застраховать наши будущие поколения. Мы должны обеспечить им безопасность, предсказуемость и новую архитектуру безопасности на нашем континенте».

По его словам, каких-то определенных временных рамок Россия не ставит, однако чем быстрее это произойдет, тем лучше.

«Здесь сроки не важны», – сказал Песков, говоря о достижении целей спецоперации.