Песков: Россия задействует весь свой потенциал в ответ на поставки вооружений на Украину

Россия задействует весь имеющийся у нее потенциал, чтобы ответить на поставки вооружений на Украину. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Сегодня Президент РФ Владимир Путин, выступая на концерте к 80-летию Сталинградской битвы, заявил, что России есть что противопоставить поставкам вооружений на Украину.

«По мере того, как появляются поставленные коллективным Западом новые вооружения, Россия будет задействовать полнее имеющийся у нее потенциал для того, чтобы ответить в ходе специальной военной операции», — объяснил слова главы государства Песков. (цитата по РИА Новости)