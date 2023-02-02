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Политика
2 февраля 2023  18:41

Песков: Россия задействует весь свой потенциал в ответ на поставки вооружений на Украину

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Россия задействует весь имеющийся у нее потенциал, чтобы ответить на поставки вооружений на Украину. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Сегодня Президент РФ Владимир Путин, выступая на концерте к 80-летию Сталинградской битвы, заявил, что России есть что противопоставить поставкам вооружений на Украину.

«По мере того, как появляются поставленные коллективным Западом новые вооружения, Россия будет задействовать полнее имеющийся у нее потенциал для того, чтобы ответить в ходе специальной военной операции», — объяснил слова главы государства Песков. (цитата по РИА Новости)

#Дмитрий Песков #Украина
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