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Ру Тат
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18 мая 2021  15:22

Песков: Россия ведет подготовку к встрече Путина и Лукашенко в конце мая

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Кремль не исключает, что встреча президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится в конце мая. Ведется подготовка к данному мероприятию, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, на встрече в том числе будет обсуждаться дальнейшее развитие интеграции.

«По крайней мере, она готовится, Правительство работает по исполнению ранее данных поручений главами государств по результатам предыдущего общения. Действительно, в рамках всего комплекса двусторонних отношений наших стран шла речь и о дальнейшем развитии интеграционных процессов», — заявил Песков.

Во время телефонного разговора, прошедшего 9 мая, Путин и Лукашенко договорились о проведении встречи. Она должна состояться в ближайшее время.

Владимир Путин александр лукашенко
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