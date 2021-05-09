Путин и Лукашенко обменялись поздравлениями по случаю Дня Победы

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Собеседники обменялись теплыми поздравлениями по случаю 76-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Кремля.

Президенты отметили, что в обеих странах свято чтут память героев, доблестно сражавшихся на фронте и самоотверженно трудившихся в тылу.

Также Путин и Лукашенко затронули ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня и подтвердили настрой на последовательное укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества.