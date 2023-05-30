Песков заявил, что Россия примет участие в саммите БРИКС в ЮАР «на должном уровне»

Развитие сотрудничества в рамках БРИКС очень важно для России, поэтому она на должном уровне примет участие в предстоящем саммите организации в Южно-Африканской Республике, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Россия придает огромное значение развитию этого формата интеграции. И Россия будет на должном уровне принимать участие в этом саммите. По всем деталям мы вас сориентируем», – ответил представитель Кремля на вопрос о том, поедет ли Президент Владимир Путин на саммит в ЮАР в августе.

Ранее Песков сообщил, что Президент России уже получил приглашение поучаствовать во встрече лидеров БРИКС на самом высоком уровне.

30 мая глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила, что на время участия в министерской встрече БРИКС в июне и в ходе саммита в августе страна гарантирует всем участникам дипломатическую неприкосновенность. Позже в ведомстве уточнили, что иммунитет участников не распространяется на ордеры международных судов