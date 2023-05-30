МИД ЮАР: иммунитет для саммита БРИКС не распространяется на ордеры международных судов

Дипломатический иммунитет, который предоставляется участникам саммита БРИКС в Южно-Африканской Республике не распространяется на ордеры международных судов независимо от уровня участия. Об этом заявил МИД ЮАР.

«Иммунитеты предоставляются конференции, а не конкретным лицам. Они призваны защитить конференцию и ее участников от юрисдикции принимающей страны на время проведения конференции. Эти иммунитеты не отменяют никакого ордера, который может быть выдан любым международным судом в отношении любого участника конференции», – цитирует ведомство РИА Новости.

Ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила, что на время участия во время министерской встречи БРИКС в июне и в ходе саммита в августе страна предоставит всем участникам дипломатическую неприкосновенность. Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин получил приглашение участвовать во встрече на высшем уровне.