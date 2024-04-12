Путин подтвердил готовность к переговорам с Украиной

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность к диалогу с украинской стороной. В качестве основы для переговоров могут быть использованы «стамбульские соглашения», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова.

Одними из ключевых пунктов «стамбульского соглашения» был отвод российских войск на позиции до 24 февраля 2022 года и отказ Украины от вступления в НАТО. Однако с 2022 регионы Донецкого бассейна уже стали частью России.

«С тех пор произошло много изменений, у нас в Конституции записаны новые субъекты, чего не было два года назад», - сказал Песков.

Песков также пояснил, что это лишь выражение готовности, ни о какой подготовке к диалогу пока речи нет.

«Пока ситуация никак не поменялась, пока есть запрет президента Украины вести какие-либо переговоры с РФ, поэтому какие-либо вопросы о потенциальных деталях сейчас вряд ли уместны», - добавил пресс-секретарь Путина.