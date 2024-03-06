Песков: Россия не признает никаких решений Международного уголовного суда

Россия не входит в число участников Римского статуса, поэтому не признает никаких решений Международного уголовного суда. Об этом после выдачи МУС ордеров на арест российских командующих заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы не участники статута, мы не признаем это. Соответствующим образом относимся к таким решениям», — приводит его слова ТАСС.

Песков напомнил, что это решение относительно России не первое — ранее были выданы ордера на арест Президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Напомним, что накануне появилось заявление МУС о выдаче ордеров на арест командующих Черноморским флотом и Дальней авиацией России.