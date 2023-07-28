Песков: Россия намерена провести еще один саммит со странами Африки

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Вслед за вторым саммитом «Россия — Африка» планируется провести и третью такую встречу, хотя сроки ее проведения пока не определены. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Безусловно, [такие планы] есть», — сказал официальный представитель Кремля в ответ на вопрос о планах Москвы на еще одно подобное мероприятие с африканскими коллегами.

Песков также обратил внимание на то, что динамично развивающееся сотрудничество между Россией и странами Африки так или иначе «подведет к скорейшему определению сроков проведения следующего саммита».

Второй в истории саммит и экономический форум «Россия — Африка» проходит в Санкт-Петербурге 27 и 28 июля. Подробнее об итогах первого дня читайте в материале «Татар-информа».