Песков: Россия близка к историческому максимуму поставок газа в Европу

Россия выполняет все обязательства перед европейскими потребителями и близится к историческому максимуму по объему поставок газа в страны Европы, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«Российская сторона на 100% и даже больше выполняет все контрактные обязательства перед европейскими потребителями. Более того, насколько нам известно, сейчас мы вообще близки к историческому максимуму по объемам поставок газа европейским покупателям», — заявил представитель Кремля.

Комментируя заявление старшего советника Госдепартамента по энергетической безопасности Амоса Хохштейна в интервью Bloomberg о том, Россия обязана увеличить транзит газа через Украину в Европу, Песков отметил, что «газ сначала продается, потом добывается, и только потом уже транзитируется».

По словам пресс-секретаря, чтобы увеличить объемы поставок газа, нужно соответственно увеличить объемы газа, купленного Европой.

Песков также заверил, что «Газпром» всегда был и остается самым надежным гарантом поставок газа для европейских потребителей.

«Но чтобы им оставаться, этот газ должен кто-то покупать в тех или иных количествах. А „Газпром“ в состоянии и готов выполнять свои контрактные обязательства», — подчеркнул он.

Ранее Госдеп США потребовал от России увеличить поставки газа через Украину, о чем сообщал «Татар-информ».