Госдеп США потребовал от России увеличить поставки газа через Украину

Россия должна увеличить поставки газа в Европу через Украину. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Амос Хохштейн во время беседы с агентством Bloomberg.

«Действительности через Украину пролегают газопроводы с достаточной мощностью, чтобы обеспечить газом Европу. Россия неоднократно заявляла, что ей хватит запасов газа, чтобы сделать это, поэтому, если это правда, ей следует сделать это как можно быстрее через Украину», — приводит слова Хохштейна РИА Новости.

При этом американский дипломат обвинил Москву в желании ускорить запуск газопровода «Северный поток — 2». Нежелание забронировать дополнительные объемы транзита газа через украинскую территорию на октябрь вызывает беспокойство, добавил он.

Стоимость газа в Европе устанавливает исторические рекорды. Цена за фьючерс по индексу голландского TTF 15 сентября достигала 963,9 доллара за 1 тыс. куб. метров.

Ранее стало известно, что ПАО «Газпром» решило не бронировать дополнительный объем транзита газа через Украину на октябрь, о чем сообщало ИА «Татар-информ».