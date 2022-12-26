Песков: России и США уже не до новогодних поздравлений

В настоящий момент Россия и США находятся в настолько недружественных отношениях, что им уже «не до новогодних поздравлений», заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил о о том, планирует ли Владимир Путин поздравить американского коллегу Джо Байдена с наступающим новым годом, сообщает РИА Новости.

«Сейчас нет. Сейчас мы настолько глубоко зашли во взаимной недружественности, что, наверное, не до поздравлений», — сказал представитель Кремля.

На вопрос, относится ли это ко всем недружественным России странам, он прямо не ответил, добавив, что «об этом нельзя сказать наверняка».

Напомним, 12 января пройдет заседание Совета Россия — НАТО. А 10 января, в Женеве пройдут переговоры России и США по гарантиям безопасности. Однако, ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что в Белом доме не ожидают особых прорывов в отношениях с РФ после этих переговоров.