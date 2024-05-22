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Песков: РФ выступает за двугосударственное решение между Израилем и Палестиной
Россия считает, что урегулировать конфликт между Израилем и Палестиной надо на основе двугосударственного решения, Такая позиция будет последовательной и транспарентной, рассказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Ранее на встрече с журналистами его спросили про намерение европейских стран признать Палестину.
Он напомнил, что Россия – это правопреемница СССР, а Советский Союз незадолго до своего распада признал Палестину.
«И это абсолютно укладывается в соответствующие резолюции СБ ООН и в подход на основе двугосударственного урегулирования. Потому мы являемся правопреемниками СССР и продолжаем нашу последовательную и транспарентную позицию в этой области», - цитирует представителя Кремля ТАСС.
Ранее сообщалось, что Испания, Норвегия и Ирландия признают Палестину как государство. Так, Норвегия официально признает Палестину как государство уже 28 мая 2024 года.
Также среди «европейцев» независимость Палестины признали в Болгарии, Венгрии, Кипре, Польше, Румынии, Словакии, Чехии и Швеции. В общей сложности независимость Палестины признают 143 из 193 стран ООН, включая Россию.
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