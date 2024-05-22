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Испания, Норвегия и Ирландия признают Палестину как государство
Норвежские власти решили официально признать Палестину в качестве государства. Соответствующее заявление появилось на сайте Правительства страны.
В сообщении подчеркнуто, что это единственное политическое решение разгоревшегося израильско-палестинского конфликта. В дальнейшем обе стороны должны сосуществовать как «два государства, живущие бок о бок в мире и безопасности», подчеркнул Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.
«Официальное признание Норвегией Палестины как государства вступит в силу во вторник, 28 мая 2024 года», — отмечается в тексте.
Подчеркнуто, что в этот день Палестину официально признают еще несколько «стран-единомышленников».
Ранее в газете Politico сообщалось, что три европейские страны объявят сегодня о признании Палестинского государства. Среди них были названы Ирландия и Испания, а третьей должна была стать Бельгия, Мальта, Норвегия или Словения.
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