Песков: Решение о введении обязательной вакцинации на федеральном уровне не принималось

В Кремле не принималось решение о введении обязательной вакцинации от коронавируса в России, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург в интервью «Российской газете» отметил необходимость обязать всех граждан прививаться от коронавируса и внести вакцинацию от Covid-19 в Национальный календарь прививок.

По его словам, для реального успеха в борьбе с пандемией необходимо вакцинировать 70-75% процентов населения РФ.

Из данных Министерства здравоохранения России следует, что на сегодняшний день число привитых граждан составляет всего 53%

Песков, комментируя данное заявление, сказал, что в Кремле этот вопрос не поднимался: «Никаких решений на этот счет на федеральном уровне до сих пор не принималось».

Ранее в Совфеде также сообщили о том, что возможность введения законодательно обязательной вакцинации от коронавируса не обсуждался, о чем сообщал «Татар-информ».