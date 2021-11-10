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Здоровье
10 ноября 2021  14:22

Песков: Решение о введении обязательной вакцинации на федеральном уровне не принималось

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В Кремле не принималось решение о введении обязательной вакцинации от коронавируса в России, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости. 

Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург в интервью «Российской газете» отметил необходимость обязать всех граждан прививаться от коронавируса и внести вакцинацию от Covid-19 в Национальный календарь прививок.

По его словам, для реального успеха в борьбе с пандемией необходимо вакцинировать 70-75% процентов населения РФ.

Из данных Министерства здравоохранения России следует, что на сегодняшний день число привитых граждан  составляет всего 53% 

Песков, комментируя данное заявление, сказал, что в Кремле этот вопрос не поднимался: «Никаких решений на этот счет на федеральном уровне до сих пор не принималось». 

Ранее в Совфеде также сообщили о том, что возможность введения законодательно обязательной вакцинации от коронавируса не обсуждался, о чем сообщал «Татар-информ».

#Россия #массовая вакцинация #минздрав россии #дмитрий песков #Коронавирус #совфед
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