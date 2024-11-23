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Песков: Речи о проведении мобилизации в России не ведется
В России не планируется проведение мобилизации, обсуждений по этому вопросу не ведется. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«О мобилизации речи никакой не ведется», — подчеркнул он, отвечая на вопрос 16-летней Фаины Савенковой из ЛНР, которая проходит практику в РИА Новости. Сообщение появилось на сайте агентства.
Ранее Песков уже не раз давал ответы на подобные вопросы. Он также отмечал рост желающих заключить контракт с Минобороны России.
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