Песков: Речи о проведении мобилизации в России не ведется

В России не планируется проведение мобилизации, обсуждений по этому вопросу не ведется. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«О мобилизации речи никакой не ведется», — подчеркнул он, отвечая на вопрос 16-летней Фаины Савенковой из ЛНР, которая проходит практику в РИА Новости. Сообщение появилось на сайте агентства.

Ранее Песков уже не раз давал ответы на подобные вопросы. Он также отмечал рост желающих заключить контракт с Минобороны России.