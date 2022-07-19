Песков: Речи Киева о Черноморском флоте и возврате Крыма говорят об оправданности СВО

Заявления Минобороны Украины о планах по уничтожению Черноморского флота и возврату Крыма говорят о необходимости и оправданности специальной военной операции. Об этом, ссылаясь на пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова, сообщает ТАСС.

«Подобные заявления, которые содержат притязания на российскую территорию, лишний раз говорят о правильности и абсолютной оправданности специальной военной операции, ибо только такими средствами можно избавить Украину от подобных представителей руководства», — подчеркнул он.

Ранее сенатор Андрей Клишас отметил, что угрозы Киева взорвать Крымский мост и атаковать Крым подтверждают необходимость полной демилитаризации и денацификации Украины.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Решение было принято, чтобы защитить мирное население Донбасса, на протяжении многих лет подвергавшееся агрессии со стороны киевского режима.