Угрозы атаковать Крым и Крымский мост, звучащие от Киева, подтверждают необходимость полной демилитаризации и денацификации Украины. Об этом рассказал председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Угрозы со стороны украинской хунты атаковать Крым или Крымский мост только подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей Украине, в противном случае всегда будет сохраняться угроза для нашей территории, наших граждан и инфраструктуры», — подчеркнул сенатор в своем Telegram-канале.

Ранее советник главы офиса Президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев может атаковать «при первой технической возможности». Кроме того, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко назвал Крымский мост целью №1, если Украина получит необходимое вооружение из США.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Решение было принято, чтобы защитить мирное население Донбасса, на протяжении многих лет подвергавшееся агрессии со стороны киевского режима.