Песков рассказал, получит ли выговор Мантуров после критики Путина

Критика Президента России Владимира Путина в адрес Минпромторга, в частности его главы Дениса Мантурова, — это обычный рабочий процесс. Никаких дисциплинарных взысканий министра не ожидает, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

«Абсурдно говорить о каких-то дисциплинарных взысканиях. Это обычный рабочий процесс. Президент сказал, что время сейчас жесткое. Иногда риторика бывает жесткая и темп жесткий», — заметил пресс-секретарь Президента.

На совещании Путин раскритиковал Минпромторг за проволочки с оформлением заказов на производство воздушных судов на предприятиях. Он поручил Мантурову завершить эту работу в течение месяца.

«Президент сам сказал, что они ежедневно общаются, поэтому, естественно, общение будет продолжено, будет все сделано, о чем говорит президент. Это нормальный обычный рабочий процесс», — цитирует его РИА Новости.