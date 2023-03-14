Песков рассказал, почему Россия согласилась продлить зерновую сделку

Условия для нового продления зерновой сделки были относительными. Поэтому достижение договоренностей можно считать «жестом доброй воли» России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, ранее в МИД РФ объявили о продлении инициативы на 60 дней (до этого сделка дважды действовала в течение 120 дней).

«Условия, которые согласовывались как неотъемлемая интегральная часть сделки, выполнены не были. Поэтому в целом, как вы понимаете, сделка не может стоять на одной ноге», — заметил пресс-секретарь Президента России.

Напомним, что зерновая сделка должна была стать комплексным соглашением, охватывающим не только вывоз украинского зерна из черноморских портов, но и отсутствие препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений для нуждающихся стран. Однако вторая часть инициативы так и осталась нереализованной.

«Господину Гутеррешу (генсеку ООН — прим. Т-и), к сожалению, не удалось пробить глухую стену коллективного Запада», — заметил Песков.