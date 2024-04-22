Песков рассказал, почему российские миротворцы покинули Нагорный Карабах

Российский миротворческий контингент ушел из Нагорного Карабаха, поскольку для него в регионе больше не осталось функций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова.

«Это отвечает нынешним реалиям, которые сложились в регионе, после того как Армения признала границы Азербайджана по состоянию на 1991 год, — сказал представитель Кремля. — Реалии геополитические там изменились, и там не осталось больше функций для них».

Песков отметил, что сейчас идет речь о новой жизни: есть территория Азербайджана, продолжаются переговоры между двумя странами по делимитации границы, часть пунктов уже согласована.

«И ведется работа между двумя странами по мирному договору, где тоже еще остаются несогласованные статьи», — отметил собеседник.

Российские миротворцы находились в Нагорном Карабахе с 2020 года на основании трехстороннего заявления России, Армении и Азербайджана, в их задачи входило наблюдение за режимом прекращения огня. Миссия российских сил, которые должны были в том числе защищать армянское население Карабаха (большинство покинуло регион осенью 2023 года), была рассчитана до ноября 2025 года.

После очередного обострения ситуации в сентябре 2023 года Нагорный Карабах был полностью возвращен под контроль Азербайджана, а президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года.